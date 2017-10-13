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В ЦБ не видят связи между санацией банков и уровнем инфляции
13 октябрь 2017 (09:44)
УрБК, Москва, 13.10.2017. В Банке России считают, что санация крупнейших банков России не повлияет на уровень инфляции в стране. Как сообщает «Прайм», эту позицию озвучила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.
По ее словам, уровень инфляции в настоящее время находится под контролем. Ожидать изменения процентных ставок, как полагает К. Юдаева, также не стоит.
«Я думаю, что ситуация сейчас настолько под контролем, что серьезного эффекта даже на процентные ставки не будет», — сказала первый зампред ЦБ РФ.
Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев озвучил сумму, которую потратили из Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на санацию банка «ФК Открытие» и Бинбанка. По его словам, в общей сложности на финансовое оздоровление этих банков израсходовано 800-820 млрд руб. В Банке России не рассчитывают, что эти средства удастся вернуть.
По оценке ЦБ РФ, уровень инфляции в России к концу 2017 года составит 3,2%.
По ее словам, уровень инфляции в настоящее время находится под контролем. Ожидать изменения процентных ставок, как полагает К. Юдаева, также не стоит.
«Я думаю, что ситуация сейчас настолько под контролем, что серьезного эффекта даже на процентные ставки не будет», — сказала первый зампред ЦБ РФ.
Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев озвучил сумму, которую потратили из Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) на санацию банка «ФК Открытие» и Бинбанка. По его словам, в общей сложности на финансовое оздоровление этих банков израсходовано 800-820 млрд руб. В Банке России не рассчитывают, что эти средства удастся вернуть.
По оценке ЦБ РФ, уровень инфляции в России к концу 2017 года составит 3,2%.
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