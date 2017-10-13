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Администрацию Екатеринбурга обязали установить светофоры у школ в Орджоникидзевском районе
13 октябрь 2017 (09:01)
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. Судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Свердловской области исполнил решение суда об установке девяти светофоров и ограждений у зданий школ. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону.
В прокуратуру Орджоникидзевского района обратились родители школьников, обеспокоенные тем, что район недостаточно безопасен в плане дорожного движения для детей вблизи зданий школ. Надзорное ведомство в судебном порядке обязало администрацию Екатеринбурга установить светофоры и ограждения у общеобразовательных учреждений №22, 27, 67, 68, 99, 112, 114, 115, 117. Решение суда поступило в УФССП России по Свердловской области.
Судебный пристав уведомил администрацию Екатеринбурга о возбуждении исполнительного производства. В итоге решение суда было исполнено в полном объеме, исполнительные производства были окончены фактическим исполнением.
В прокуратуру Орджоникидзевского района обратились родители школьников, обеспокоенные тем, что район недостаточно безопасен в плане дорожного движения для детей вблизи зданий школ. Надзорное ведомство в судебном порядке обязало администрацию Екатеринбурга установить светофоры и ограждения у общеобразовательных учреждений №22, 27, 67, 68, 99, 112, 114, 115, 117. Решение суда поступило в УФССП России по Свердловской области.
Судебный пристав уведомил администрацию Екатеринбурга о возбуждении исполнительного производства. В итоге решение суда было исполнено в полном объеме, исполнительные производства были окончены фактическим исполнением.
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