В Екатеринбурге при поддержке благотворительного фонда «Общества «Малышева73» открылись две спортплощадки

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. За два года сотрудничества фонды «Общества «Малышева 73» и известного биатлониста Антона Шипулина построили в Екатеринбурге 14 воркаут-комплексов и футбольных полей.Накануне были открыты две спортплощадки, расположенные на территории образовательных учреждений: у специализированного учебно-научного центра УрФУ на Данилы Зверева, 30 и возле здания городской школы-интерната №10 на Краснофлотцев, 3а.Каждое спортивное сооружение оснастили не только стандартными турниками, брусьями и лестницами, но и инновационной штангой: снаряд установлен таким образом, что перекладину с фиксированным весом невозможно снять и унести с собой. Опробовать тренажер первым взялся учредитель благотворительного фонда «Общество «Малышева 73» Игорь Заводовский.«Специально для себя делал. Достаточно удобно, даже для меня, человека, который не каждый день выполняет подобные упражнения. Но необходимо еще доработать снаряд. Хочется, чтоб была возможность менять вес, высоту штанги. Есть над чем подумать», — прокомментировал И. Заводовский.«Я начал заниматься благотворительной деятельностью сразу после первой своей Олимпиады. Понял, что не нужно быть равнодушным к проблемам детского спорта. Я ведь и сам рос не в хорошо обеспеченной семье, поэтому понимаю, что для исполнения мечты любого ребенка неплохо, если есть меценаты, которые готовы помочь в реализации поставленных целей», — рассказал А. Шипулин.Благодаря финансовой помощи фондов в Лечебном микрорайоне Екатеринбурга возле дома в переулке Волчанском, 2а были отремонтированы футбольное и баскетбольное поля. По словам местных жителей, площадки были построены еще в 2011 году, но последние три года практически не использовались: отсутствовали борты, порвалась сетка рабица, а вместо футбольных ворот ставили камни или портфели. Теперь, после реконструкции во дворе проводят футбольные и стритбольные турниры.«У взрослых и у детей есть потребность заниматься спортом в максимально комфортных условиях. Мы стараемся создать благоприятную обстановку для местных жителей, для гостей этих районов. Мы хотим, чтоб эти места были центром притяжения молодежи. Чтобы они занимались спортом, развивались», — сообщил И. Заводовский.Стоит отметить, что фонды не только стоят новые объекты, но и проверяют, состояние ранее открытых.«Мы общались с жильцами окрестных домов, молодежью и интересовались, часто ли площадки заполняются, насколько удобны снаряды и оценивали чистоту и порядок. Да, где-то нужно немного подкрасить, выровнять, или наклеить информационные плакаты. Но можно сказать точно — здесь всегда чисто, ведь здесь дети сами занимаются и следят за порядком, и площадки востребованы не только у спортивных секций, которые открыты неподалеку, но и у местного населения», — рассказала директор «фонда Антона Шипулина» Виктория Щелкова.Фонды продолжают работу по отбору претендентов на строительство уже в следующем году. Для этого необходимо подать заявку либо в один из благотворительных фондов, либо в районную администрацию, которая также находится в тесном контакте с сотрудниками организаций.Отметим, что между Антоном Шипулиным и Игорем Заводовским было заключено шуточное пари. Теперь спортсмен должен завоевать на Олимпиаде в Корее награду не ниже серебряной, а его оппонент — подарить Екатеринбургу универсальное спортивное поле.«Я в шуточном споре уступил Антону и должен буду построить в следующем году вне нашего сотрудничества еще одну большую спортивную площадку. Суть пари заключалась в том, что мы соревновались в стрельбе по трем дисциплинам: классическая биатлонная стрельба, пулевая стрельба и из арбалета. В первой моя команда уступила, но с приличным счетом, во второй дисциплине мы оба были не на высоте, а вот в стрельбе из арбалета победила дружба. Теперь я строю площадку, а Антон должен стране олимпийскую медаль не ниже серебряной. Это условия ничейного результата», — рассказал И. Заводовский.