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ПНТЗ выступил спонсором Всероссийской научно-практической конференции
12 октябрь 2017 (17:32)
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) выступил спонсором Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Управление риском для здоровья работающих и населения в связи с хозяйственной деятельностью предприятий металлургической промышленности». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Мероприятие пройдет с 12 по 13 октября 2017 года в Екатеринбурге. Организатором конференции стала Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В мероприятии принимают участие эксперты Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, представители российских ВУЗов и крупных промышленных предприятий Свердловской области.
Основная цель конференции — обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности населения. ПНТЗ на конференции представили специалисты и руководители отдела охраны окружающей среды и промышленной санитарии, а также управления промышленной безопасности.
«Вопросам экологии и здоровья белые металлурги уделяют особое внимание. Завод ежегодно реализует ряд проектов, направленных на снижение экологической нагрузки на город. При этом ПНТЗ принимает активное участие в тематических научно-практических конференциях и съездах», — комментирует управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
Конференция проходит при поддержке полномочного представителя президента РФ в УрФО, губернатора и правительства Свердловской области. По итогам дискуссий участниками будет подписана резолюция, регламентирующая механизмы обеспечения защищенности здоровья граждан, природных объектов, окружающей среды и материальных ценностей.
В 2017 году ПНТЗ вошел в список 100 лучших экологически ответственных организаций России. Также предприятие удостоено «Золотой ветви планеты» организации «Глобе-Интернешнл Россия».
Мероприятие пройдет с 12 по 13 октября 2017 года в Екатеринбурге. Организатором конференции стала Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В мероприятии принимают участие эксперты Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии, представители российских ВУЗов и крупных промышленных предприятий Свердловской области.
Основная цель конференции — обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности населения. ПНТЗ на конференции представили специалисты и руководители отдела охраны окружающей среды и промышленной санитарии, а также управления промышленной безопасности.
«Вопросам экологии и здоровья белые металлурги уделяют особое внимание. Завод ежегодно реализует ряд проектов, направленных на снижение экологической нагрузки на город. При этом ПНТЗ принимает активное участие в тематических научно-практических конференциях и съездах», — комментирует управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
Конференция проходит при поддержке полномочного представителя президента РФ в УрФО, губернатора и правительства Свердловской области. По итогам дискуссий участниками будет подписана резолюция, регламентирующая механизмы обеспечения защищенности здоровья граждан, природных объектов, окружающей среды и материальных ценностей.
В 2017 году ПНТЗ вошел в список 100 лучших экологически ответственных организаций России. Также предприятие удостоено «Золотой ветви планеты» организации «Глобе-Интернешнл Россия».
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