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«Карабашмедь» завершила капитальный ремонт корпоративного санатория «Синегорье»

УрБК, Челябинск, 12.10.2017. ЗАО «Карабашмедь» (входит в Группу «Русская медная компания») завершило капитальный ремонт корпоративного санатория-профилактория «Синегорье». Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Общая сумма инвестиций в обновление объекта превысила 60 млн руб.



«Вместе с новым многофункциональным спортивным комплексом «Металлург» санаторий-профилакторий «Синегорье» образует единый оздоровительный центр. В нем смогут заниматься физкультурой и проходить лечение как сотрудники градообразующего предприятия ЗАО «Карабашмедь», так и жители Карабашского городского округа», — говорится в сообщении.



Отметим, что РМК открыла многофункциональный спортивный комплекс «Металлург» в Карабаше 18 сентября 2017 года. В церемонии открытия участвовали губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Инвестиции в строительство спорткомплекса «Металлург» превысили 220 млн руб.



Таким образом, общая сумма инвестиций РМК в создание в Карабаше современной инфраструктуры для занятий физкультурой и оздоровления населения на базе профилактория «Синегорье» и спорткомплекса «Металлург» превысила 280 млн руб.



В рамках капитального ремонта здание санатория-профилактория «Синегорье» получило новый фасад, была заменена кровля, благоустроена прилегающая территория и обновлен номерной фонд. В работах использовались лучшие материалы и современные технологии. Ремонтные работы проходили на площади более 2,2 тыс. кв. м. — это около двух третей общей территории комплекса.

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