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В Доминикане погибла российская туристка

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент гибели российской туристки в Доминиканской Республике.



На записи видно, как полуголая женщина высовывается в окно автомобиля, шутит и смеется. В конце ролика, как утверждается в сообщении телеканала, россиянка задела головой дорожный знак.



Стражи порядка сообщили, что происшествие случилось 11 октября по дороге в аэропорт Пунта-Кана.

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