Дайджест
В Доминикане погибла российская туристка
12 октябрь 2017 (17:08)
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент гибели российской туристки в Доминиканской Республике.
На записи видно, как полуголая женщина высовывается в окно автомобиля, шутит и смеется. В конце ролика, как утверждается в сообщении телеканала, россиянка задела головой дорожный знак.
Стражи порядка сообщили, что происшествие случилось 11 октября по дороге в аэропорт Пунта-Кана.
На записи видно, как полуголая женщина высовывается в окно автомобиля, шутит и смеется. В конце ролика, как утверждается в сообщении телеканала, россиянка задела головой дорожный знак.
Стражи порядка сообщили, что происшествие случилось 11 октября по дороге в аэропорт Пунта-Кана.
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