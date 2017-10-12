Дайджест

В Доминикане погибла российская туристка

12 октябрь 2017 (17:08)

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент гибели российской туристки в Доминиканской Республике.

На записи видно, как полуголая женщина высовывается в окно автомобиля, шутит и смеется. В конце ролика, как утверждается в сообщении телеканала, россиянка задела головой дорожный знак.

Стражи порядка сообщили, что происшествие случилось 11 октября по дороге в аэропорт Пунта-Кана.

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