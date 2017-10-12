Дайджест
В центре Ирака произошел взрыв
12 октябрь 2017 (17:08)
В результате взрыва в кафе на востоке иракской провинции Анбар погибли 11 человек, еще 15 пострадали. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на службы безопасности региона.
Инцидент произошел в небольшом городе Хит. Террорист-смертник зашел в одно из кафе, после чего привел в действие взрывное устройство.
При взрыве погибли 11 человек, все они были мирными жителями.
Инцидент произошел в небольшом городе Хит. Террорист-смертник зашел в одно из кафе, после чего привел в действие взрывное устройство.
При взрыве погибли 11 человек, все они были мирными жителями.
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