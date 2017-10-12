Дайджест
В Приморском крае ввели особый противопожарный режим
12 октябрь 2017 (17:07)
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко подписал распоряжение о введении особого противопожарного режима в регионе. Об этом сообщается на сайте администрации края.
«Главному управлению МЧС России по Приморскому краю рекомендуется принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности», — отмечается в сообщении.
Руководителям городов и районов рекомендовали очищать территории населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создавать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды.
«Главному управлению МЧС России по Приморскому краю рекомендуется принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности», — отмечается в сообщении.
Руководителям городов и районов рекомендовали очищать территории населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создавать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды.
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