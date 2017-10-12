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SpaceX успешно вывела на орбиту спутник Falcon 9

12 октябрь 2017 (17:07)

Компания SpaceX произвела успешный запуск ракеты Falcon 9 с телекоммуникационным спутником SES-11/EchoStar 105. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также ей удалось вывести спутник на геостационарную орбиту.

«Успешное размещение EchoStar 105/SES-11 на геостационарной орбите подтверждается», — гласит сообщение в твиттере.

Кроме того, SpaceX посадила первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу.

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