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SpaceX успешно вывела на орбиту спутник Falcon 9

Компания SpaceX произвела успешный запуск ракеты Falcon 9 с телекоммуникационным спутником SES-11/EchoStar 105. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Также ей удалось вывести спутник на геостационарную орбиту.



«Успешное размещение EchoStar 105/SES-11 на геостационарной орбите подтверждается», — гласит сообщение в твиттере.



Кроме того, SpaceX посадила первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу.

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