Дайджест
В Сирии убили известную террористку ИГ
12 октябрь 2017 (17:07)
Американский беспилотник ликвидировал в Сирии 50-летнюю британскую террористку Салли Джонс, известную по прозвищу «Белая вдова», которая примкнула к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом пишет The Times.
Джонс, бывшая музыкантка, которая приняла ислам и стала вербовщиком ИГ, погибла в июне этого года, неподалеку от границы с Ираком. О гибели британской террористки британским спецслужбам сообщили американские коллеги. Также отмечается, что с ней погиб 12-летний сын.
Источник издания в британском правительстве сообщил, что эти сведения, «по всей видимости, верны».
Джонс, бывшая музыкантка, которая приняла ислам и стала вербовщиком ИГ, погибла в июне этого года, неподалеку от границы с Ираком. О гибели британской террористки британским спецслужбам сообщили американские коллеги. Также отмечается, что с ней погиб 12-летний сын.
Источник издания в британском правительстве сообщил, что эти сведения, «по всей видимости, верны».
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