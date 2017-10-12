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Минстрой запретит регистрацию УК со схожими названиями

12 октябрь 2017 (16:56)

УрБК, Москва, 12.10.2017. Минстрой РФ намерен ужесточить лицензионный контроль управляющих компаний многоквартирных домов. Об этом написал на своей странице в соцсети замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

«Лицензионный контроль управляющих компаний будет ужесточаться, в том числе, будет введён запрет на регистрацию УК с похожими названиями, чтобы компании не получали «запасные» лицензии и не создавали клоны. Кроме того, будут аннулироваться лицензии, в которых нет ни одного дома, и лицензии компаний-банкротов», — написал он.

Напомним, в Свердловской области у каждой пятой УК, получившей лицензию, нет жилищного фонда в управлении.

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