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Минстрой запретит регистрацию УК со схожими названиями
12 октябрь 2017 (16:56)
УрБК, Москва, 12.10.2017. Минстрой РФ намерен ужесточить лицензионный контроль управляющих компаний многоквартирных домов. Об этом написал на своей странице в соцсети замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.
«Лицензионный контроль управляющих компаний будет ужесточаться, в том числе, будет введён запрет на регистрацию УК с похожими названиями, чтобы компании не получали «запасные» лицензии и не создавали клоны. Кроме того, будут аннулироваться лицензии, в которых нет ни одного дома, и лицензии компаний-банкротов», — написал он.
Напомним, в Свердловской области у каждой пятой УК, получившей лицензию, нет жилищного фонда в управлении.
«Лицензионный контроль управляющих компаний будет ужесточаться, в том числе, будет введён запрет на регистрацию УК с похожими названиями, чтобы компании не получали «запасные» лицензии и не создавали клоны. Кроме того, будут аннулироваться лицензии, в которых нет ни одного дома, и лицензии компаний-банкротов», — написал он.
Напомним, в Свердловской области у каждой пятой УК, получившей лицензию, нет жилищного фонда в управлении.
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