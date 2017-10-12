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«Уральские авиалинии» увеличили перевозку пассажиров на 23%

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» подвела итоги работы за 9 месяцев 2017 года. В целом с начала года она перевезла 6 122 117 человек (+23% к показателям 2016 года), сообщают в пресс-службе перевозчика.



В период с 1 января по 30 сентября самолеты авиакомпании выполнили 41 927 рейсов: 25 467 — по России, 7 514 — по СНГ, 8 946 — за рубеж. Количество выполненных рейсов выросло на 16% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Пассажирооборот за 9 месяцев 2017 года составил 14 579 737 тыс. пассажирокилометров.



В сентябре услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 889 626 пассажиров, что на 25% больше показателей сентября 2016 года. Всего за этот месяц было выполнено 5 835 рейсов, из которых 3 572 рейса по России, 898 — в страны СНГ и 1 365 рейсов — в страны дальнего зарубежья.

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