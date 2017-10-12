Новости дня
Официальный курс долл. США снизился на 23 коп., евро — на 5 коп.
12 октябрь 2017 (15:53)
УрБК, Москва, 12.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 октября. Курс долл. США снизился на 23,41 коп., до 57,68 руб., курс евро снизился на 5,77 коп., до 68,44 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс долл. США снизился на 24 коп., евро — на 3 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 20 коп., евро — на 15 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 15 коп., евро — на 5 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 20 коп., евро — на 54 коп.
- Официальный курс долл. США снизился на 63 коп., евро снизился на 24 коп.
Loading...