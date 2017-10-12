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Уральское бизнес-сообщество настаивает на внесении поправок в закон о применении онлайн-касс
12 октябрь 2017 (15:45)
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. Уральские предприниматели настаивают на внесении поправок в закон о контрольно-кассовой технике (ККТ), который регламентирует переход на онлайн-кассы. Пакет поправок в конце сентября сформировала комиссия по бухучету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Уральской торгово-промышленной палаты.
В частности, эксперты предлагают установить переходный период для наладки работы с новыми кассами, во время которого надзорные органы не смогут штрафовать предпринимателей за неприменение онлайн-касс или ошибки в чеках.
В настоящее время неприменение ККТ с фискальными накопителями грозит предпринимателям штрафами на сумму покупки, но не менее 30 тыс. руб. за каждый эпизод. В случае повторного нарушения — дисквалификация руководства компании до 2 лет, либо приостановление деятельности бизнеса до 90 суток. В случае, если в чек закралась ошибка, штраф составит 10 тыс. руб. за каждый эпизод. При этом срок привлечения к ответственности — 1 год.
Напомним, на онлайн-кассы предприниматели должны были перейти с 1 июля 2017 года. Инициаторы поправок считают, что необходимо установить «каникулы» на применение штрафов по крайней мере до 31 декабря 2017 года.
Кроме того, в действующей редакции закон о ККТ содержит много неточностей и нестыковок с действующим законодательством, считает председатель комиссии по бухучету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей УТПП Ирина Мамина. Это несет серьезные риски практически для всех сфер.
«Закон о ККТ в действующем виде содержит колоссальное количество «бомб замедленного действия» и пробелов для практического применения, причем не для отдельных случаев, а применительно к целым отраслям, например, оптовой торговле, услугам и другим. Несомненно, закон «сырой», и в него следует вносить правки», — рассказала она УрБК.
Подробнее о проблемах, которые несет введение онлайн-касс предпринимательской сфере, читайте в эксклюзивном интервью УрБК с председателем комиссии по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей при Уральской ТПП Ириной Маминой.
В частности, эксперты предлагают установить переходный период для наладки работы с новыми кассами, во время которого надзорные органы не смогут штрафовать предпринимателей за неприменение онлайн-касс или ошибки в чеках.
В настоящее время неприменение ККТ с фискальными накопителями грозит предпринимателям штрафами на сумму покупки, но не менее 30 тыс. руб. за каждый эпизод. В случае повторного нарушения — дисквалификация руководства компании до 2 лет, либо приостановление деятельности бизнеса до 90 суток. В случае, если в чек закралась ошибка, штраф составит 10 тыс. руб. за каждый эпизод. При этом срок привлечения к ответственности — 1 год.
Напомним, на онлайн-кассы предприниматели должны были перейти с 1 июля 2017 года. Инициаторы поправок считают, что необходимо установить «каникулы» на применение штрафов по крайней мере до 31 декабря 2017 года.
Кроме того, в действующей редакции закон о ККТ содержит много неточностей и нестыковок с действующим законодательством, считает председатель комиссии по бухучету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей УТПП Ирина Мамина. Это несет серьезные риски практически для всех сфер.
«Закон о ККТ в действующем виде содержит колоссальное количество «бомб замедленного действия» и пробелов для практического применения, причем не для отдельных случаев, а применительно к целым отраслям, например, оптовой торговле, услугам и другим. Несомненно, закон «сырой», и в него следует вносить правки», — рассказала она УрБК.
Подробнее о проблемах, которые несет введение онлайн-касс предпринимательской сфере, читайте в эксклюзивном интервью УрБК с председателем комиссии по бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей при Уральской ТПП Ириной Маминой.
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