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В Екатеринбурге пройдет VIII форум интернет-магазинов и онлайн-бизнеса Online Business Russia 2017
12 октябрь 2017 (15:17)
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. В Екатеринбурге пройдет VIII форум интернет-магазинов и онлайн-бизнеса Online Business Russia 2017.
В рамках мероприятия состоится круглый стол, темами которого станут: «Конкуренция retail-сетей. Место торговой битвы — УРАЛ» и «Международная торговля B2C и B2B: Россия, Казахстан, Китай, ОАЭ».
В качестве экспертов выступят заместитель директора по развитию бизнеса в России Alibaba (AliExpress) AliExpress Дмитрий Селихов, основатель iwant.aeSocial eCommerce Platform Сергей Бидус, генеральный директор торговой площадки Mp.kzMp.kz Константин Пак.
В рамках мероприятия состоится круглый стол, темами которого станут: «Конкуренция retail-сетей. Место торговой битвы — УРАЛ» и «Международная торговля B2C и B2B: Россия, Казахстан, Китай, ОАЭ».
В качестве экспертов выступят заместитель директора по развитию бизнеса в России Alibaba (AliExpress) AliExpress Дмитрий Селихов, основатель iwant.aeSocial eCommerce Platform Сергей Бидус, генеральный директор торговой площадки Mp.kzMp.kz Константин Пак.
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