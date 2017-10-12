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Для завершения строительства ЖК «Оптимист» в Первоуральске выделят 200 млн рублей
12 октябрь 2017 (14:56)
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. Правительство Свердловской области выделит из бюджета региона 200 млн руб. Свердловскому агентству ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) для защиты обманутых дольщиков первой очереди ЖК «Оптимист» в Первоуральске.
Соответствующие поправки внесены в программу управления госсобственностью на заседании кабинета министров региона.
Напомним, жилой комплекс «Оптимист» расположен на улице Береговой в Первоуральске. Возведением занимается ЗАО «БЗСК-Инвест». Эта же компания имеет отношение еще к нескольким проблемным новостройкам — ЖК «Березки» в Березовском и ЖК «Гаринский» в Екатеринбурге.
В июне 2017 года полиция возбудила уголовное дело по факту хищения средств более 70 дольщиков ЖК «Оптимист». Подозреваемыми по делу являются руководители компании-застройщика.
Соответствующие поправки внесены в программу управления госсобственностью на заседании кабинета министров региона.
Напомним, жилой комплекс «Оптимист» расположен на улице Береговой в Первоуральске. Возведением занимается ЗАО «БЗСК-Инвест». Эта же компания имеет отношение еще к нескольким проблемным новостройкам — ЖК «Березки» в Березовском и ЖК «Гаринский» в Екатеринбурге.
В июне 2017 года полиция возбудила уголовное дело по факту хищения средств более 70 дольщиков ЖК «Оптимист». Подозреваемыми по делу являются руководители компании-застройщика.
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