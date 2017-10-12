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Для завершения строительства ЖК «Оптимист» в Первоуральске выделят 200 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. Правительство Свердловской области выделит из бюджета региона 200 млн руб. Свердловскому агентству ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) для защиты обманутых дольщиков первой очереди ЖК «Оптимист» в Первоуральске.



Соответствующие поправки внесены в программу управления госсобственностью на заседании кабинета министров региона.



Напомним, жилой комплекс «Оптимист» расположен на улице Береговой в Первоуральске. Возведением занимается ЗАО «БЗСК-Инвест». Эта же компания имеет отношение еще к нескольким проблемным новостройкам — ЖК «Березки» в Березовском и ЖК «Гаринский» в Екатеринбурге.



В июне 2017 года полиция возбудила уголовное дело по факту хищения средств более 70 дольщиков ЖК «Оптимист». Подозреваемыми по делу являются руководители компании-застройщика.

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