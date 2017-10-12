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В сентябре в УрФО средний чек вырос на 8,9%
12 октябрь 2017 (14:38)
УрБК, Москва, 12.10.2017. По итогам сентября средний чек жителей Уральского федерального округа вырос на 8,9%, до 467 руб. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского холдинга «Ромир».
По итогам сентября уральский регион стал первым в России по росту данного показателя.
В общем по России после увеличения в августе на 3% к июльскому значению в сентябре чек прибавил еще 1,2% к показателю предыдущего месяца. Таким образом, размер среднего чека в первом осеннем месяце составил 524 руб.
Если во всех городах-миллионниках средний чек за месяц вырос на 3%, а за год на 5,2%, то в обеих столицах в сентябре наблюдалась обратная тенденция в поведении чека.
В пятисоттысячниках за месяц средний чек прибавил 3,7%, хотя потерял за год 2,3%. В стотысячниках рост за месяц оказался скромнее и составил 2,4%. Годовая прибавка в величине чека на 1,6% не смогла преодолеть размер накопленной инфляции, но, по крайней мере, динамика сохраняется положительная.
Если в августе чек показывал снижение во всех торговых каналах, то в сентябре минус сменился на плюс. Так, средний чек за месяц в гипермаркетах прибавил 2,1%, в супермаркетах — 5,9%, а в дискаунтерах — 3,3%. В годовом выражении рост также оказался убедительным во всех каналах современной торговли. В супермаркетах чек относительно сентября прошлого года вырос на 3,5%, в гипермаркетах — на 6,5%, а в дискаунтерах — на 7,1%.
Только в магазинах, торгующих через прилавок, тренд на снижение среднего чека продолжается. За месяц чек в этом канале «похудел» на 5,1%, а за год — на 18,8%. Величина чека в этом типе магазинов стремится к своим минимальным значениям за все время наблюдений.
По итогам сентября уральский регион стал первым в России по росту данного показателя.
В общем по России после увеличения в августе на 3% к июльскому значению в сентябре чек прибавил еще 1,2% к показателю предыдущего месяца. Таким образом, размер среднего чека в первом осеннем месяце составил 524 руб.
Если во всех городах-миллионниках средний чек за месяц вырос на 3%, а за год на 5,2%, то в обеих столицах в сентябре наблюдалась обратная тенденция в поведении чека.
В пятисоттысячниках за месяц средний чек прибавил 3,7%, хотя потерял за год 2,3%. В стотысячниках рост за месяц оказался скромнее и составил 2,4%. Годовая прибавка в величине чека на 1,6% не смогла преодолеть размер накопленной инфляции, но, по крайней мере, динамика сохраняется положительная.
Если в августе чек показывал снижение во всех торговых каналах, то в сентябре минус сменился на плюс. Так, средний чек за месяц в гипермаркетах прибавил 2,1%, в супермаркетах — 5,9%, а в дискаунтерах — 3,3%. В годовом выражении рост также оказался убедительным во всех каналах современной торговли. В супермаркетах чек относительно сентября прошлого года вырос на 3,5%, в гипермаркетах — на 6,5%, а в дискаунтерах — на 7,1%.
Только в магазинах, торгующих через прилавок, тренд на снижение среднего чека продолжается. За месяц чек в этом канале «похудел» на 5,1%, а за год — на 18,8%. Величина чека в этом типе магазинов стремится к своим минимальным значениям за все время наблюдений.
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