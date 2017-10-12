Екатеринбургская таможня задержала 57 тыс. бутылок контрафактных Schweppes и Dr. Pepper

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. В конце сентября московская компания ввезла в Екатеринбург из Польши контрафактную партию газированных напитков торговых марок Schweppes и Dr. Pepper.Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской таможни, в ходе осмотра сотрудники надзорного органа выявили на товаре обозначения, сходные с объектами интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат компании Atlantic Industries (Каймановы острова).«Документы, разрешающие использование объектов интеллектуальной собственности, а также ввоз в Россию данной продукции у декларанта отсутствовали. О чем таможня и уведомила представителя правообладателя объектов интеллектуальной собственности. Выпуск товара был приостановлен», — комментируют в пресс-службе Екатеринбургской таможни.Представитель Atlantic Industries подтвердил, что прав на использование торговых марок Schweppes и Dr. Pepper производителю товара не предоставляли, а также не заключали соглашений с московской фирмой на реализацию товара.«В Atlantic Industries считают, что им не будет причинен ущерб, если контрафактную партию вывезут с территории России или уничтожат. Сейчас товар находится на складе временного хранения и ждет своей участи. Стоимость партии в количестве 57 тыс. бутылок превышает 1 млн руб.», — отмечают в ведомстве.Всего с начала 2017 года Екатеринбургская таможня при взаимодействии с органами МВД России выявила более 60 тыс. единиц контрафактной продукции. Возбуждено шесть дел об административных правонарушениях за незаконное использование товарных знаков, а также по фактам нарушения авторских и смежных прав. Сумма штрафов по рассмотренных делам превысила 100 тыс. руб., изъято контрафактных товаров на полмиллиона рублей, предотвращенная сумма возможного ущерба правообладателям составила почти 5 млн руб.