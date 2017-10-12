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Полиция Екатеринбурга установила подозреваемых в ограблении 11 салонов сотовой связи

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили злоумышленников, подозреваемых в хищениях из салонов сотовой связи. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городской полиции.



«В ходе предварительного следствия установлено, что четверо местных жителей 2000, двое 2002 и 1993 годов рождения объединились в группу и начали совершать противоправные деяния. На сегодняшний день органами следствия доказана причастность данных лиц к совершению 11 эпизодов краж из салонов сотовой связи в Чкаловском, Кировской и Октябрьском районах города», — говорится в сообщении.



Так, 15 сентября 2017 года молодые люди, трое из которых несовершеннолетние, ночью около 03.00 разбили витрину торгового павильона на улице Сиреневый бульвар, 2, проникли в салон магазина и вынесли более ста гаджетов, после чего поспешили ретироваться. Общая сумма ущерба, причиненного владельцам торговой точки, превысила 900 тыс. руб.



«В настоящее время в отношении несовершеннолетних и их старшего товарища 1993 года рождения возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ», — сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.



В отношении несовершеннолетнего правонарушителя 2000 года рождения судом избрана мера пресечения в виде ареста, остальным участникам деяний — подписка о невыезде.



Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправных деяний задержанных лиц.

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