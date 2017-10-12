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Румыния отказала телеканалу RTR в получении лицензии

Румынский Национальный совет по телевидению и радио отказал российскому телеканалу RTR в получении лицензии. Об этом сообщает румынская версия Radio France Internacionale (RFI).



В ходе голосования за принятие решения выступили все девять членов совета, присутствовавших на заседании.



Член совета Валентин Жукан заявил RFI, что «существует опасность того, что этот телеканал будет представлять ложную информацию о Европейском Союзе и США. Речь идет, прежде всего, о пророссийских пропагандистских материалах, о так называемых fake news», — добавил он.

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