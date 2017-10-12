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Горбачев призвал сократить арсенал ядерного оружия

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа провести встречу, на которой затронуть тему сокращения ядерных вооружений, а также обсудить укрепление стратегической стабильности. Об этом он рассказал «Российской газете».



«Я призываю подготовить и провести полноценную, полноформатную российско-американскую встречу на высшем уровне. Совершенно ненормально то, что президенты ядерных держав встречаются где-то «на полях» — да и встретились всего один раз! Надеюсь, что процесс подготовки настоящего саммита все-таки идет», — сказал Горбачев.



Он полагает, что в центре внимания на встрече должны оказаться проблемы сокращения ядерных вооружений и укрепления стратегической стабильности. «Ведь если система ограничения ядерного оружия рухнет — а именно к этому может привести крах Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), последствия будут катастрофическими. Причем и прямые, и косвенные», — подчеркнул Горбачев.

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