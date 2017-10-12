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Венгрию обвинили в поддержке сепаратизма в Закарпатье
12 октябрь 2017 (13:36)
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Венгрию в поддержке сепаратизма в Закарпатской области. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
«Венгерский МИД сообщил нашему посольству об акции 13 октября под лозунгом «Самоопределение для Закарпатья». Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм?» — написал Климкин. Глава украинского МИД добавил, что Киев направил ноту протеста «с требованием запретить эту провокацию». «Уверен, Венгрия в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины», — высказал он мнение.
Днем ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отказался от предложения Климкина встретиться в Закарпатской области для обсуждения принятого на Украине закона об украинизации образования. Сийярто в понедельник, 9 октября, посетил Ужгород, где провел встречу с руководителями организаций закарпатских венгров и исторических церквей для согласования точек зрения.
«Венгерский МИД сообщил нашему посольству об акции 13 октября под лозунгом «Самоопределение для Закарпатья». Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм?» — написал Климкин. Глава украинского МИД добавил, что Киев направил ноту протеста «с требованием запретить эту провокацию». «Уверен, Венгрия в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины», — высказал он мнение.
Днем ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отказался от предложения Климкина встретиться в Закарпатской области для обсуждения принятого на Украине закона об украинизации образования. Сийярто в понедельник, 9 октября, посетил Ужгород, где провел встречу с руководителями организаций закарпатских венгров и исторических церквей для согласования точек зрения.
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