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Свердловское правительство одобрило увеличение бюджетных расходов на 1,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. Правительство Свердловской области приняло постановление о корректировке областного бюджета на 2017 год. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



Так, доходы областного бюджета на 2017 год увеличиваются на 1,9 млрд руб. (до 205,9 млрд руб.). Из них налоговые и неналоговые доходы — на 1,4 млрд руб., безвозмездные поступления — на 0,5 млрд руб. Также на 1,9 млрд руб. предлагается увеличить расходы региональной казны, которые составят 219,5 млрд руб.



Как уточнила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, изменения позволят обеспечить дополнительное финансирование мероприятий в таких сферах, как здравоохранение, культура, спорт, расширение инвестиционной привлекательности региона.

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