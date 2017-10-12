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УБРиР на треть увеличил прибыль от комиссий

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) наращивает комиссионные доходы за счет роста клиентской базы юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



По итогам I полугодия 2017 года количество клиентов-предпринимателей банка с начала года увеличилось на 15,6%, что привело к росту чистой прибыли от комиссий на 33% по сравнению с первыми шестью месяцами 2016 года.



Комиссионные доходы УБРиР по МСФО в I полугодии 2017 года превысили 2 млрд руб. При этом основной доход сформирован за счет поступлений от расчетных операций юридических лиц, что связано с ростом числа бизнес-клиентов банка: на 1 июля их количество превысило 100 тыс. предприятий, а количество открываемых новых счетов — более чем в два раза по сравнению с первым полугодием 2016 года. В структуре новых клиентов, открывающих расчетные счета в УБРиР, около 28% перешли из государственных банков, 19% раньше работали с коммерческими банками, а 53% — новые предприятия.



По словам руководителя дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елены Сорвиной, комиссионный доход по-прежнему является для нас важным и стабильным источником прибыли, тем более, мы видим, что у этого сегмента есть дальнейший потенциал роста. Предприниматель, легально ведущий бизнес, всегда будет пользоваться расчетным счетом, и для банка это базовая услуга.



«Но для успешного развития компании только одной услуги уже недостаточно. Среди наших клиентов практически нет компаний, которые не используют интернет-банк. Мы отмечаем высокий спрос как на торговый, так и на интернет-эквайринг, а также на другие сервисы для развития бизнеса. Среди новых услуг мы видим, что востребован аутсорсинг специалистов банка и наших партнеров по поиску персонала и юридическим консультациям», — подчеркнула Е.Сорвина.



В топ-5 городов России, где предприниматели наиболее часто открывали расчетные счета в УБРиР в I полугодии 2017 года вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Челябинск. Также большое количество счетов открылось в Перми и Уфе. Вместе с расчетным счетом представители российского бизнеса чаще всего подключают интернет-банк, эквайринг и зарплатный проект от УБРиР. В среднем за первые шесть месяцев 2017 года на одного предпринимателя пришлось около трех услуг, в то время как годом ранее этот показатель составлял 2,58.



Добавим, что в сентябре УБРиР интегрировал в интернет-банке для малого бизнеса модуль по зарплатному проекту. В планах до конца 2017 года запустить мобильную версию интернет-банка отдельно для средних и крупных предприятий и для МСБ.

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