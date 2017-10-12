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Центробанк представил новые купюры номиналом 200 рублей и 2 тыс. рублей
12 октябрь 2017 (12:42)
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. С 12 октября 2017 года Банк России вводит в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2 тыс. руб., символы для которых были выбраны по итогам общероссийского голосования. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«В банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна», — говорится в сообщении.
На банкноте номиналом 200 руб., основной цвет которой — зеленый, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне — изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной — вид на Херсонес Таврический. Данная банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее высокую износостойкость и продлит срок жизни в обращении.
Банкнота номиналом 2 тыс. руб. выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной — космодром «Восточный» в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.
Напомним, что 28 июня 2016 года Банк России запустил голосование за выбор символов новых купюр номиналом 200 руб. и 2 тыс. руб. Екатеринбург стал городом-номинантом для размещения на новых купюрах, когда двое из городских объектов — дом Севастьянова и гостиница «Исеть» — набрали на сайте свыше 5 тыс. голосов. Однако в финал конкурса столица Среднего Урала не вышла.
«В банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены тенденции современного дизайна», — говорится в сообщении.
На банкноте номиналом 200 руб., основной цвет которой — зеленый, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне — изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной — вид на Херсонес Таврический. Данная банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее высокую износостойкость и продлит срок жизни в обращении.
Банкнота номиналом 2 тыс. руб. выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной — космодром «Восточный» в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.
Напомним, что 28 июня 2016 года Банк России запустил голосование за выбор символов новых купюр номиналом 200 руб. и 2 тыс. руб. Екатеринбург стал городом-номинантом для размещения на новых купюрах, когда двое из городских объектов — дом Севастьянова и гостиница «Исеть» — набрали на сайте свыше 5 тыс. голосов. Однако в финал конкурса столица Среднего Урала не вышла.
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