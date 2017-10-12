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Доходы Свердловской области от приватизации имущества в 2017 году превысят 1,8 млрд рублей
12 октябрь 2017 (12:26)
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. По итогам текущего года бюджет Свердловской области в результате приватизации госимущества пополнится на 1 млрд 841 млн руб. Об этом говорится в постановлении о внесении изменений в программу управления государственной собственностью региона на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Внеплановые доходы государственной казны Свердловской области от приватизации госимущества связаны с поступлением ценных бумаг в валюте РФ от АО «Телевизионная сеть», АО «Уральский университетский комплекс», АО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области» и АО «Ледовая арена».
Также свердловским властям удалось реализовать право требования к ООО «Торгово-Строительная Компания «АСком» путем продажи на аукционе.
Внеплановые доходы государственной казны Свердловской области от приватизации госимущества связаны с поступлением ценных бумаг в валюте РФ от АО «Телевизионная сеть», АО «Уральский университетский комплекс», АО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области» и АО «Ледовая арена».
Также свердловским властям удалось реализовать право требования к ООО «Торгово-Строительная Компания «АСком» путем продажи на аукционе.
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