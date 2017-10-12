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Однокомнатные квартиры в Екатеринбурге в III квартале подешевели на 1,9%
12 октябрь 2017 (12:00)
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. Однокомнатные квартиры в Екатеринбурге в III квартале 2017 года подешевели на 1,9% по сравнению со II кварталом (до 2 млн 513 тыс. 300 руб.). Двухкомнатные квартиры подорожали на 0,3% (до 3 млн 451 тыс. 083 руб.). Об этом говорится в исследовании портала Domofond.ru.
В III квартале 2017 года в Екатеринбурге доля спроса на однокомнатные квартиры увеличилась на 2,7%. При этом доли «двушек», «трешек» и квартир с 4 и более комнатами уменьшились на 0,6, 1,5 и 0,6% соответственно.
В структуре предложения на вторичном рынке Екатеринбурга доля «однушек» увеличилась на 1,4%, доли «двушек» и квартир с 4 и более комнатами уменьшились на 1,3 и 0,2% соответственно, а доля «трешек» осталась без изменений.
В III квартале 2017 года в Екатеринбурге доля спроса на однокомнатные квартиры увеличилась на 2,7%. При этом доли «двушек», «трешек» и квартир с 4 и более комнатами уменьшились на 0,6, 1,5 и 0,6% соответственно.
В структуре предложения на вторичном рынке Екатеринбурга доля «однушек» увеличилась на 1,4%, доли «двушек» и квартир с 4 и более комнатами уменьшились на 1,3 и 0,2% соответственно, а доля «трешек» осталась без изменений.
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