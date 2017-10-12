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Житель Верхней Пышмы взыскал с юристов компании «Дигесть» более 103 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. Житель Верхней Пышмы взыскал с юридической компании «Дигесть» более 103 тыс. руб. за отказ вернуть деньги за неоказанную услугу. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В ходе разбирательства было установлено, что в феврале 2017 года мужчина заключил с фирмой договор на оказание услуг по подготовке проекта апелляционной жалобы и консультации, заплатив 18,8 тыс. руб.



В этот же день между сторонами был составлен договор по представлению интересов в суде апелляционной инстанции по оспариванию решения об установлении алиментов. Второй договор обошелся доверителю в 65 тыс. руб.



Судебное заседание с участием представителя компании «Дигесть» состоялось, но Верхнепышминский городской суд вынес решение отказать в удовлетворении иска бывшей супруге, и сторонами оно обжаловано не было. Следовательно, необходимость подачи жалобы в апелляционную инстанцию отпала. Поскольку по второму договору деньги были уплачены за услугу, которую не нужно осуществлять, мужчина расценил это как нарушение прав потребителя. Желая вернуть сумму, он написал на имя руководства компании претензию. Однако юридическая компания незаконно удерживала деньги.



Мужчина обратился в суд с иском к ООО «Дигестъ» о защите прав потребителя. Суд удовлетворил требования истца частично. С ответчика было взыскано 103,95 тыс. руб., в том числе 65 тыс. руб. — уплаченная по договору сумма, 500 руб. — компенсация морального вреда, 33 тыс. руб. — штраф, 3 тыс. руб. — расходы по оплате услуг представителя, 2,45 тыс. руб. — госпошлина.



Ответчик не согласился с решением суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. В апелляционной жалобе он просил отменить решение суда в части взыскания штрафа, так как невозможность оказания услуги по договору возникла по вине заказчика. Суд апелляционной инстанции отклонил этот довод, потому что отказ потребителя от исполнения договора не является основанием для невозврата уплаченной суммы.

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