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Для оздоровления ФК «Открытие» и Бинбанка понадобится около 820 млрд рублей
12 октябрь 2017 (11:18)
УрБК, Москва, 12.10.2017. На оздоровления ФК «Открытие» и Бинбанка потребуется примерно 820 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление зампреда Банка России Василия Поздышева.
«В общем и целом на финансовое оздоровление одной банковской группы понадобится около 450 млрд руб., а второй — около 350-370 млрд руб.», — сказал представитель регулятора.
«Открытие» и Бинбанк, которые входят в топ-12 в РФ по размеру активов, проходят процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации «Открытия» ЦБ объявил 29 августа, Бинбанка — 21 сентября. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.
«В общем и целом на финансовое оздоровление одной банковской группы понадобится около 450 млрд руб., а второй — около 350-370 млрд руб.», — сказал представитель регулятора.
«Открытие» и Бинбанк, которые входят в топ-12 в РФ по размеру активов, проходят процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации «Открытия» ЦБ объявил 29 августа, Бинбанка — 21 сентября. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.
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