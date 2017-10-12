Новости дня

Для оздоровления ФК «Открытие» и Бинбанка понадобится около 820 млрд рублей

УрБК, Москва, 12.10.2017. На оздоровления ФК «Открытие» и Бинбанка потребуется примерно 820 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление зампреда Банка России Василия Поздышева.



«В общем и целом на финансовое оздоровление одной банковской группы понадобится около 450 млрд руб., а второй — около 350-370 млрд руб.», — сказал представитель регулятора.



«Открытие» и Бинбанк, которые входят в топ-12 в РФ по размеру активов, проходят процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации «Открытия» ЦБ объявил 29 августа, Бинбанка — 21 сентября. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: