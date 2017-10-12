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С начала года Свердловская область перечислила в бюджет РФ почти 230 млрд руб. налогов

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. По итогам работы за январь-сентябрь 2017 года с территории Среднего Урала в консолидированный бюджет России поступило 227,9 млрд руб. налоговых отчислений, что на 16,2% или на 31,8 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Свердловской области.



Поступления в федеральный бюджет составили 72,3 млрд руб. доходов, что больше поступлений сопоставимого периода 2016 года на 25,4% или на 14,6 млрд руб. Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (78,5%).



За январь-сентябрь 2017 года налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, поступило 56,8 млрд руб., что на 19,6% или на 9,3 млрд руб. больше относительно 9 месяцев 2016 года и обусловлено в основном снижением возмещения налога налогоплательщикам Свердловской области на 21,5% или на 4,5 млрд руб. По налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ из Республики Беларусь и Республики Казахстан, перечислено 5,7 млрд руб., что на 19,8% или на 0,9 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2016 года.



За 9 месяцев 2017 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, поступило 9,6 млрд руб., что в два раза или на 4,9 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2016 года.



В областной бюджет мобилизовано 129,4 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей, что на 13,4% или на 15,3 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2016 года.



Основная часть доходов областного бюджета обеспечена за счет поступлений налога на прибыль организаций (40,8%), налога на доходы физических лиц (33,4%). За январь-сентябрь 2017 года налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта РФ, поступило 52,8 млрд руб., что на 20% или на 8,8 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2016 года.



По налогу на доходы физических лиц отчисления в областной бюджет составили 43,2 млрд рублей, что на 6,3% или на 2,5 млрд руб. больше сопоставимого периода 2016 года.



В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 26,2 млрд руб. с увеличением на 8% или на 1,9 млрд руб., в том числе по налогу на доходы физических лиц поступило 18,4 млрд руб. с ростом на 4,5% к январю-сентябрю 2016 года.



Доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование за январь-сентябрь 2017 года перечислено 124,7 млрд руб., что на 5,2% или на 6,1 млрд руб. больше поступлений аналогичного периода 2016 года.

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