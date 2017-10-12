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ЕЖК опроверг информацию о возможной приостановке производства
12 октябрь 2017 (10:38)
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. Руководство ОАО «Жировой комбинат» (ЕЖК, входит в состав «Русагро») работает в штатном режиме. Об этом сообщила УрБК официальный представитель предприятия Наталья Батуева.
По ее словам, информация о приостановлении деятельности комбината не соответствует действительности.
«В декабре 2016 года Росприроднадзор вынес приказ о приостановлении разрешения на выбросы в атмосферный воздух до устранения отклонений. Это не является основанием для приостановки деятельности предприятия и позволяет комбинату в определенные сроки усовершенствовать производство. Все установленные законом предписания «Жировой комбинат» выполнил и в ближайшее время предоставит документы для подачи в Росприроднадзор для восстановления разрешения», — сообщила Наталья Батуева.
Ранее стало известно, что у предприятия закончилось разрешение на выброс в атмосферу вредных веществ. В связи с этим существуют риски остановки производства.
По ее словам, информация о приостановлении деятельности комбината не соответствует действительности.
«В декабре 2016 года Росприроднадзор вынес приказ о приостановлении разрешения на выбросы в атмосферный воздух до устранения отклонений. Это не является основанием для приостановки деятельности предприятия и позволяет комбинату в определенные сроки усовершенствовать производство. Все установленные законом предписания «Жировой комбинат» выполнил и в ближайшее время предоставит документы для подачи в Росприроднадзор для восстановления разрешения», — сообщила Наталья Батуева.
Ранее стало известно, что у предприятия закончилось разрешение на выброс в атмосферу вредных веществ. В связи с этим существуют риски остановки производства.
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