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Свердловский Россельхознадзор намерен взыскать с предприятий 12,7 млн рублей за порчу земель

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. В III квартале 2017 года Управление Россельхознадзора по Свердловской области составило две претензии с требованием возместить ущерб, причиненный в результате нарушений земельного законодательства, на общую сумму 12 млн 670,5 тыс. руб.



Об этом сообщил начальник земельного надзора Александр Военков в ходе публичных обсуждений правоприменительной практики ведомства, которые прошли в Екатеринбурге на этой неделе.



Всего за III квартал инспекторы Россельхознадзора в ходе надзорных мероприятий проконтролировали более 60 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения в Свердловской области.



По итогам проверок сотрудники составили 36 предписаний об устранении выявленных нарушений, вынесли 2 предостережения, 21 материал направили в мировой суд. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 млн 489 тыс. руб. Взыскано штрафов с учетом прошлых периодов на сумму 798,2 тыс. руб.



Кроме того, в III квартале в ведомство поступило 22 жалобы по вопросам земельного законодательства, из них 11 подтвердились, 7 направлено по принадлежности в другие органы, 4 не подтвердились.

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