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Жителя Екатеринбурга осудили за фиктивную регистрацию трех граждан Узбекистана
12 октябрь 2017 (09:41)
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. Мировой судья судебного участка № 6 Железнодорожного района вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга Айбека Ташматова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в России».
«Ташматов, являясь гражданином РФ, в нарушение миграционного законодательства РФ 26 января 2017 года, 16 февраля 2017 года и 3 марта 2017 года в помещении ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр» заполнил заявление соответствующего образца и предоставил миграционные документы, оформленные на имя трех граждан республики Узбекистан, отразив тем самым факт их постановки на регистрационный учет в квартире по ул. Расточная в Екатеринбурге сроком пребывания на три месяца», — говорится в сообщении.
При этом обвиняемый достоверно знал, что эти иностранные граждане в квартире проживать не будут, поскольку фактически жилое помещение по указанному адресу иностранным гражданам не предоставлялось.
Мировой судья судебного участка № 6 Железнодорожного судебного района назначил Айбеку Ташматову наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. руб.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в России».
«Ташматов, являясь гражданином РФ, в нарушение миграционного законодательства РФ 26 января 2017 года, 16 февраля 2017 года и 3 марта 2017 года в помещении ГБУ Свердловской области «Многофункциональный центр» заполнил заявление соответствующего образца и предоставил миграционные документы, оформленные на имя трех граждан республики Узбекистан, отразив тем самым факт их постановки на регистрационный учет в квартире по ул. Расточная в Екатеринбурге сроком пребывания на три месяца», — говорится в сообщении.
При этом обвиняемый достоверно знал, что эти иностранные граждане в квартире проживать не будут, поскольку фактически жилое помещение по указанному адресу иностранным гражданам не предоставлялось.
Мировой судья судебного участка № 6 Железнодорожного судебного района назначил Айбеку Ташматову наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. руб.
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