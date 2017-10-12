Новости дня
НБКИ: В августе 2017 года средний лимит по кредитным картам в Челябинской области вырос до 47,88 тыс. рублей
12 октябрь 2017 (09:21)
УрБК, Челябинск, 12.10.2017. За первые восемь месяцев 2017 года средний лимит по кредитным картам в Челябинской области вырос на 3,1%, до 47 тыс. 882 руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По России в августе 2017 года средний размер лимита по кредитным картам составил 55,3 тыс. руб., увеличившись с начала года на 14,9% (или на 7,2 тыс. руб.) по сравнению с декабрем 2016 года (48,1 тыс. руб.).
«В 2017 году банки активно увеличивают как темпы выдачи кредитных карт, так и средние размеры лимитов по ним. Вместе с тем региональная ситуация отличается неоднородностью: в ряде субъектов федерации, включая Москву, лимиты, тем не менее, сокращаются. Это свидетельствует о том, что кредиторы стараются максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. Однако ситуация усложняется тем, что «хороших» заемщиков становится все меньше, а ситуация с реальными доходами граждан далека от идеальной», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
По России в августе 2017 года средний размер лимита по кредитным картам составил 55,3 тыс. руб., увеличившись с начала года на 14,9% (или на 7,2 тыс. руб.) по сравнению с декабрем 2016 года (48,1 тыс. руб.).
«В 2017 году банки активно увеличивают как темпы выдачи кредитных карт, так и средние размеры лимитов по ним. Вместе с тем региональная ситуация отличается неоднородностью: в ряде субъектов федерации, включая Москву, лимиты, тем не менее, сокращаются. Это свидетельствует о том, что кредиторы стараются максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. Однако ситуация усложняется тем, что «хороших» заемщиков становится все меньше, а ситуация с реальными доходами граждан далека от идеальной», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За восемь месяцев 2017 года средний лимит по кредитным картам в Свердловской области вырос на 4,8%
- За 2017 год лимит по кредитным картам в Челябинской области снизился на 0,8%
- С начала 2017 года средний лимит по кредитным картам в Свердловской области вырос на 10%
- НБКИ: C начала года в Свердловской области размер лимита по кредитным картам вырос на 9,4%
- НБКИ: В I квартале выдача потребкредитов в Свердловской области выросла на 30%
Loading...