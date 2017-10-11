Кризис

В августе 2017 года продажи люксовых автомобилей в России выросли на 31%

Объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России по итогам августа 2017 года составил 119 единиц, что на 31% выше показателя годичной давности (91 шт.). Об этом сообщает «Автостат».



Более 40% рынка люксовых автомобилей приходится лишь на одну модель — Mercedes-Benz Maybach S-Class. В августе ее обладателями стали 49 жителей России. Далее в списке предпочтений россиян идут автомобили Maserati, реализация которых составила 39 экземпляров. Замыкает первую тройку в люксовом сегменте Bentley (15 шт.). Также в последний месяц лета в нашей стране было приобретено шесть новых Rolls-Royce, пять Lamborghini, три Ferrari и два Aston Martin.



Свыше 60% всего объема российского рынка автомобилей сегмента Luxury в августе пришлось на Москву и Подмосковье, где в общей сложности было реализовано 75 экземпляров. Жители Санкт-Петербурга приобрели 16 люксовых автомобилей. Парк Нижегородской области пополнили три такие машины. В Татарстан, Краснодарский край, Пензенскую и Владимирскую области отправилось по два автомобиля. Еще в 17 субъектах РФ на учет встало по одной новой машине сегмента Luxury.

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