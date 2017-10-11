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Фонд ЖКХ отчитался о нарушениях в Свердловской области при расселении ветхих домов
11 октябрь 2017 (18:02)
УрБК, Екатеринбурга, 11.10.2017. Свердловская область вошла в число 12 регионов РФ, где в связи с нарушениями при переселении из ветхого жилья возбуждены уголовные дела. Такие данные содержатся в отчете Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Программу реализовали на Среднем Урале с различными нарушениями. В основном они касаются отбора подрядчиков для проведения работ: заключение контрактов со строительными организациями, ранее нарушавшими сроки исполнения обязательств в рамках предыдущих этапов программ переселения, неустановление при проведении конкурсных процедур по закупке строительных работ к участникам (подрядным организациям, застройщикам) дополнительных требований в части наличия опыта работы, связанного с предметом контракта.
Однако были и другие нарушения: низкие темпы сноса расселенных аварийных домов, основными причинами которых являются отсутствие денежных средств в бюджетах муниципальных образований и незавершенные судебные разбирательства и предоставление недостоверной информации в Фонд в составе отчетности.
Программу реализовали на Среднем Урале с различными нарушениями. В основном они касаются отбора подрядчиков для проведения работ: заключение контрактов со строительными организациями, ранее нарушавшими сроки исполнения обязательств в рамках предыдущих этапов программ переселения, неустановление при проведении конкурсных процедур по закупке строительных работ к участникам (подрядным организациям, застройщикам) дополнительных требований в части наличия опыта работы, связанного с предметом контракта.
Однако были и другие нарушения: низкие темпы сноса расселенных аварийных домов, основными причинами которых являются отсутствие денежных средств в бюджетах муниципальных образований и незавершенные судебные разбирательства и предоставление недостоверной информации в Фонд в составе отчетности.
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