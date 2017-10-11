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Екатеринбургский жировой комбинат лишили разрешения на вредные выбросы
11 октябрь 2017 (17:44)
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. Семнадцатый арбитражный суд отказал ОАО «Жировой комбинат» (ЕЖК, входит в состав «Русагро») в признании недействительным требования Росприроднадзора лишить компанию разрешения на вредные выбросы в Екатеринбурге.
Документ был выдан компании в 2015 году сроком на четыре года. Однако в ноябре 2016 года надзорное ведомство решило отозвать разрешение после внеплановой проверки. В ходе нее инспекторы обнаружили, что комбинат выбрасывал в атмосферу вещества, которые не были предусмотрены в разрешении. Например, при производстве мыла в атмосферу попадала едкая щелочь.
Судебное заседание состоялось 12 сентября 2017 года. Согласно действующему законодательству, в случае, если апелляция оставила решение суда первой инстанции в силе, оно вступает в силу с момента вынесения постановления. Таким образом, разрешения ЕЖК лишился еще месяц назад.
Документ был выдан компании в 2015 году сроком на четыре года. Однако в ноябре 2016 года надзорное ведомство решило отозвать разрешение после внеплановой проверки. В ходе нее инспекторы обнаружили, что комбинат выбрасывал в атмосферу вещества, которые не были предусмотрены в разрешении. Например, при производстве мыла в атмосферу попадала едкая щелочь.
Судебное заседание состоялось 12 сентября 2017 года. Согласно действующему законодательству, в случае, если апелляция оставила решение суда первой инстанции в силе, оно вступает в силу с момента вынесения постановления. Таким образом, разрешения ЕЖК лишился еще месяц назад.
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