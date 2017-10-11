Екатеринбург больше не будет расти вширь

В последние годы зона жилой застройки Екатеринбурга непрерывно расширялась. Девелоперы активно вводили в оборот новые территории. На месте лесов и полей регулярно появлялись новые жилые комплексы. Постепенно этот процесс стал неконтролируемым. Екатеринбург стал терять одно из главных своих конкурентных преимуществ — компактность застройки. Укрупнение города заметно увеличивает расходы на социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру.В связи с этим администрация Екатеринбурга решила внести изменения в стратегию развития города. Если раньше приоритет отдавался расширению границ и присоединению новых территорий, то сейчас муниципальные власти планируют сделать акцент на использовании потенциала уже существующей застройки.«Основные принципы документа — сохранение компактности города, природных ландшафтов, зеленых зон. Акцент будет сделан на развитии уже застроенных территорий. Речь идет о своеобразной реновации. Новые объекты будут появляться преимущественно на месте устаревших и ветхих зданий. Город будет существовать в действующих границах. Исключение будет сделано для четырех районов: Академического, Солнечного, Северной короны и Истокского. Остальные территории для застройки мы для себя на карте не видим», — заявил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.Новая стратегия городских властей вызывает много вопросов. В частности, пока непонятны механизмы реализации этого документа.«Сама по себе идея достаточно разумная. Поставлена задача остановить хаотичное расползание Екатеринбурга. Городские власти продекларировали некие приоритеты развития муниципалитета. Они должны быть подкреплены конкретными действиями со стороны администрации. Возникает закономерный вопрос: как будет реализовываться эта стратегия? При помощи каких инструментов? Пока об этом говорить не приходится», — считает начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.Некоторые принципы стратегии кажутся малореалистичными. К примеру, проведение масштабной реновации. Текущие темпы расселения ветхого и аварийного жилья являются крайне низкими. По данным УПН, за последние пять лет в Екатеринбурге было построено около 5 млн кв. м. жилья. За аналогичный период времени было расселено всего 47 тыс. кв. м. (0,9%).Московский опыт показывает, что для ускорения темпов реновации нужны серьезные бюджетные расходы. Столичные власти выделили на эти цели почти 100 млрд руб. Очевидно, что потенциальные траты Екатеринбурга будут в несколько раз меньше. Несмотря на это, городские и областные власти вряд ли смогут обеспечить необходимый объем финансирования.Кроме того, непонятны перспективы активно застраивающихся микрорайонов Екатеринбурга, которые не упомянуты в стратегии (Широкая речка, Компрессорный, Уктус, Кольцово). По всей видимости, строительное развитие данных территорий будет остановлено.Если это произойдет, то жители этих микрорайонов могут столкнуться с серьезными трудностями. Во-первых, существует риск, что на указанных территориях перестанет развиваться социальная, инженерная и транспортная инфраструктура. Имеющиеся финансовые ресурсы будут перераспределены в пользу приоритетных микрорайонов. Учитывая, что эти территории по инерции в ближайшие годы будут активно застраиваться, в долгосрочной перспективе здесь могут возникнуть проблемы, связанные с пробками, качеством работы общественного транспорта, количеством социальных объектов.Во-вторых, в перспективе эти районы рискуют столкнуться с дефицитом предложения квартир. Не секрет, что рынок жилья Екатеринбурга достаточно сильно локализован. Если семья живет на Широкой речке или Уктусе, она вряд ли когда-либо примет решение переселиться на Уралмаш или Эльмаш. Скорее всего, горожане в этом случае будут искать квартиру в том же микрорайоне или в непосредственной близости от него. На это влияет целый комплекс факторов: привычки, транспортная доступность, наличие рядом конкретных детсадов и школ.Как отмечают эксперты, изменение экстенсивного подхода к развитию Екатеринбурга на интенсивный несет в себе серьезные риски. Для минимизации негативных последствий администрации города необходимо разработать четкий механизм реализации стратегии, который бы учитывал потенциальные угрозы для жителей города.