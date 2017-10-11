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США направили бомбардировщики к границам КНДР

11 октябрь 2017 (17:36)

США отправили два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer для проведения учений вблизи северокорейских границ. Об этом сообщает Reuters.

В полете американские бомбардировщики, отправившиеся с авиабазы на острове Гуам, сопровождали два южнокорейских истребителя F-15K.

Отмечается, что самолеты отработали нанесение ударов по наземным целям у восточного побережья Корейского полуострова, после чего пересекли территорию Южной Кореи и направились в район Желтого моря. После этого, по словам американских военных, они провели учения с участием японских истребителей.

В начале октября стало известно о планах Вашингтона направить к берегам Корейского полуострова очередную авианосную ударную группу с авианосцем USS Ronald Reagan. Его прибытие ожидается в период с 15 по 20 октября.

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