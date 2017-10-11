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В результате лесных пожаров в Калифорнии погибли не менее 17 человек

В результате лесных пожаров в Калифорнии погибли не менее 17 человек, сотни были госпитализированы. Об этом сообщает The New York Times, передает портал «Газета.ру».



Ранее сообщалось о 10 погибших.



По информации издания, повреждено или разрушено более двух тыс зданий.



Также местные власти сообщили, что число погибших и пострадавших скорее всего возрастет, так как многие жертвы не учтены, большое количество людей пропали без вести, а некоторые районы остаются недоступными для бригад спасателей.

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