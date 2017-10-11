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В результате лесных пожаров в Калифорнии погибли не менее 17 человек
11 октябрь 2017 (17:36)
В результате лесных пожаров в Калифорнии погибли не менее 17 человек, сотни были госпитализированы. Об этом сообщает The New York Times, передает портал «Газета.ру».
Ранее сообщалось о 10 погибших.
По информации издания, повреждено или разрушено более двух тыс зданий.
Также местные власти сообщили, что число погибших и пострадавших скорее всего возрастет, так как многие жертвы не учтены, большое количество людей пропали без вести, а некоторые районы остаются недоступными для бригад спасателей.
Ранее сообщалось о 10 погибших.
По информации издания, повреждено или разрушено более двух тыс зданий.
Также местные власти сообщили, что число погибших и пострадавших скорее всего возрастет, так как многие жертвы не учтены, большое количество людей пропали без вести, а некоторые районы остаются недоступными для бригад спасателей.
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