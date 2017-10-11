Дайджест
Картину Да Винчи выставили на торги
11 октябрь 2017 (17:34)
Последнюю из картин Леонардо Да Винчи, найденную в частных собраниях, продадут на аукционе, стартовая цена картины составит 100 млн долл. США. Об этом сообщает Time.
Картина, которую датируют XVI веком, носит название Salvator Mundi (с лат. — «Спаситель мира») и является портретом Иисуса Христа.
История картины во многом неясна. Первоначально хранившийся в коллекции короля Карла II, портрет перешел к незаконному сыну герцога Букингемского. Затем картина пропала и была обнаружена вновь, когда ее выставили на торги в 1958 году. Затем полотно снова исчезло и обнаружилось на еще одном аукционе в 2005 году, когда было изучено его авторство и история.
Картина, которую датируют XVI веком, носит название Salvator Mundi (с лат. — «Спаситель мира») и является портретом Иисуса Христа.
История картины во многом неясна. Первоначально хранившийся в коллекции короля Карла II, портрет перешел к незаконному сыну герцога Букингемского. Затем картина пропала и была обнаружена вновь, когда ее выставили на торги в 1958 году. Затем полотно снова исчезло и обнаружилось на еще одном аукционе в 2005 году, когда было изучено его авторство и история.
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