Дайджест

Украинский военный пытался проникнуть на территорию России

11 октябрь 2017 (17:34)

В ВСУ объяснили инцидент с попаданием украинского военного на территорию России. Сообщение опубликовано на странице штаба АТО.

«Предварительно установлено, что 6 октября военнослужащий одного из подразделений, который сейчас дислоцируется в районе проведения АТО, без оформления необходимых документов на отбытие из воинской части, с устного разрешения командира уехал домой по семейным обстоятельствам», — говорится в сообщении.

По факту самовольного отбытия военного со службы проводится проверка.

Ранее ФСБ сообщила, что украинский военный был задержан за незаконное пересечение российской границы.

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