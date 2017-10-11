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Украинский военный пытался проникнуть на территорию России

В ВСУ объяснили инцидент с попаданием украинского военного на территорию России. Сообщение опубликовано на странице штаба АТО.



«Предварительно установлено, что 6 октября военнослужащий одного из подразделений, который сейчас дислоцируется в районе проведения АТО, без оформления необходимых документов на отбытие из воинской части, с устного разрешения командира уехал домой по семейным обстоятельствам», — говорится в сообщении.



По факту самовольного отбытия военного со службы проводится проверка.



Ранее ФСБ сообщила, что украинский военный был задержан за незаконное пересечение российской границы.

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