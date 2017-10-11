Дайджест
Украинский военный пытался проникнуть на территорию России
11 октябрь 2017 (17:34)
В ВСУ объяснили инцидент с попаданием украинского военного на территорию России. Сообщение опубликовано на странице штаба АТО.
«Предварительно установлено, что 6 октября военнослужащий одного из подразделений, который сейчас дислоцируется в районе проведения АТО, без оформления необходимых документов на отбытие из воинской части, с устного разрешения командира уехал домой по семейным обстоятельствам», — говорится в сообщении.
По факту самовольного отбытия военного со службы проводится проверка.
Ранее ФСБ сообщила, что украинский военный был задержан за незаконное пересечение российской границы.
«Предварительно установлено, что 6 октября военнослужащий одного из подразделений, который сейчас дислоцируется в районе проведения АТО, без оформления необходимых документов на отбытие из воинской части, с устного разрешения командира уехал домой по семейным обстоятельствам», — говорится в сообщении.
По факту самовольного отбытия военного со службы проводится проверка.
Ранее ФСБ сообщила, что украинский военный был задержан за незаконное пересечение российской границы.
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