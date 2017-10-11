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Офицеры эсминца «Джон Маккейн» отстранены от должности
11 октябрь 2017 (17:33)
Двое офицеров, командовавших эсминцем «Джон Маккейн» отстранены от должности после аварии, повлекшей гибель моряков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВМФ США.
«Командующий офицер плохо оценил, а исполнительный офицер плохо руководил учебной программой корабля», — говорится в заявлении.
Эсминец столкнулся с нефтяным танкером, который перевозил около 12 тыс. тонн топлива, утром 21 августа.
Ранее сообщалось, что водолазы нашли все тела пропавших с корабля моряков.
«Командующий офицер плохо оценил, а исполнительный офицер плохо руководил учебной программой корабля», — говорится в заявлении.
Эсминец столкнулся с нефтяным танкером, который перевозил около 12 тыс. тонн топлива, утром 21 августа.
Ранее сообщалось, что водолазы нашли все тела пропавших с корабля моряков.
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