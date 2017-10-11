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Офицеры эсминца «Джон Маккейн» отстранены от должности

Двое офицеров, командовавших эсминцем «Джон Маккейн» отстранены от должности после аварии, повлекшей гибель моряков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВМФ США.



«Командующий офицер плохо оценил, а исполнительный офицер плохо руководил учебной программой корабля», — говорится в заявлении.



Эсминец столкнулся с нефтяным танкером, который перевозил около 12 тыс. тонн топлива, утром 21 августа.



Ранее сообщалось, что водолазы нашли все тела пропавших с корабля моряков.

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