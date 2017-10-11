Аграриям не хватило денег

В Свердловской области подводят итоги «обкатки» нового механизма льготного кредитования сельхозпроизводителей. Как и ожидалось, средств, выделенных региону Минсельхозом, оказалось недостаточно. В результате аграриям пришлось оформлять обычные коммерческие кредиты с высокими ставками. В областном профильном министерстве обещают помочь фермерам возместить переплаченные проценты, однако пока мера поддержки остается не такой востребованной.Напомним, в этом году льготные займы аграриям выдавали лишь 10 уполномоченных Минсельхозом банков. Нагрузка для сельхозпроизводителей варьируется в пределах 1-5%, субсидию в размере ставки рефинансирования ЦБ кредитные организации получают от федерального министерства.Россельхозбанк вошел в десятку аккредитованных Минсельхозом банков. По оценке его представителей, в этом году кредитная организация заняла доминирующее положение на рынке по кредитованию сезонно-полевых работ.«В этом году мы уже нарастили объемы выдач кредитов по сезонно-полевым работам и занимаем более 50% рынка в части именно поддержки по кредитованию сезонно-полевых работ. Наши основные направления развития — упрощение процедуры и сокращение сроков рассмотрения заявки для тех заемщиков, которые финансово устойчивы и платежеспособны, и увеличение количества фермеров и представителей малого бизнеса, которым будут доступны наши услуги», — сообщила заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.Всего в текущем году Россельхозбанк направил на развитие сельского хозяйства Свердловской области около 2,8 млрд руб. Из них на льготное кредитование в рамках нового механизма пришлась лишь одна шестая суммы — 489,29 млн руб.«С начала этого года мы направили уже более 2 млрд руб. на поддержку АПК Свердловской области. Планы на 2018 год у нас уже сформированы, мы планируем увеличить эту сумму более чем на 50%», — прокомментировала заместитель председателя правления Россельхозбанка Оксана Лут.По словам сельхозпроизводителей, новый механизм оказался излишне забюрократизирован и растянут по времени. В этом случае аграриям нужно было получить одобрения кредита не только от банка, но и от Минсельхоза. Дополняют картину довольно жесткие штрафы.«Во-первых, громадный пакет документов надо собрать, чтобы получить льготный кредит. Во-вторых, каждый месяц надо предоставлять справку из налоговой об отсутствии задолженностей. Справку не предоставил — штраф. Если расчетный счет открыт в Россельхозбанке, а он кредит не дал, и обратился в другой — штраф. Снижается объем выручки — штраф», — поделился председатель Союза фермеров Свердловской области Владимир Шашкин.В итоге свердловским аграрием попросту не хватило средств, выделенных Минсельхозом региону на поддержку АПК, другая часть не успела оформить все документы вовремя.«Дорога ложка к обеду. Нам нужны деньги, чтобы подготовиться к посевной в апреле, в июне они нам не нужны. Люди стали брать уже под коммерческий процент, а процедуры перевода кредита со ставкой 14% на льготную в 5% сейчас нет. Были фермеры, которым просто денег не хватило», — добавил Владимир Шашкин.Подобное развитие ситуации предусмотрели в региональном правительстве и разработали программу возмещения части процентной ставки по коммерческим кредитам на сезонно-полевые работы, рассказал министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.«То есть мы к этому готовились и были вынуждены эти меры принять. Надеемся, что система льготного кредитования в этом году будет до конца доработана, «дообкатана», и на следующий год у нас уже не будет такой острой необходимости привлекать коммерческие кредиты и за счет областного бюджета возмещать. Для того льготная система и придумана, чтобы из федерального бюджета получать доступные льготные кредиты для наших аграриев», — прокомментировал министр.В настоящее время в регионе завершается уборочная кампания. После этого большая часть аграриев начнет готовиться к посевной следующего года — закупать ГСМ и удобрения. Поэтому уже сейчас перед сельхозпроизводителями остро стоит вопрос возврата краткосрочных кредитов и оформления новых.