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Уголовное дело по факту ограбления трех салонов сотовой связи в Екатеринбурге направлено в суд

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. Полиция Екатеринбурга передала в суд уголовное дело по факту грабежа и серии разбойных нападений на салоны сотовой связи «Связной», «Билайн» и «Мотив». Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.



«Уголовное дело в отношении местного жителя 1988 года рождения было возбуждено по факту совершения им преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ — грабеж, а также трех преступлений в рамках части 3 статьи 162 УК РК — разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в иное хранилище», — говорится в сообщении.



В марте 2017 года сыщики уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого. Злоумышленник скрывался от полицейских в Нижнем Тагиле.



«В ходе предварительного следствия установлено, что 18 января 2017 года около 13.30 подозреваемый, находясь в помещении салона сотовой связи, расположенного по адресу: улица Баумана, 1 открыто, из корыстных побуждений похитил имущество общей стоимостью чуть более 75 тыс. руб. 28 января около 14.05 совершил разбойное нападение на сотрудников салона сотовой связи, расположенного по адресу: улица Восточная, 158 д, в результате чего похитил имущество на общую сумму более 109 тыс. руб. В этот же день в 15.10 совершил разбойное нападение на сотрудника салона сотовой связи, расположенного на улице Победы, 70 б, в результате чего похитил имущество на общую сумму 99 тыс. руб.», — говорится в сообщении УМВД.



Данное уголовное дело направлено в суд Орджоникидзевского района для рассмотрения по существу.

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