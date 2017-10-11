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На ЕВРАЗ НТМК установили основные конструкции новой доменной печи

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. На ЕВРАЗ НТМК завершено возведение основных конструкций новой доменной печи № 7. Высота печи составляет более 80 метров. Сейчас на площадке идет монтаж технологического оборудования, сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ.



«Уже полностью смонтирован кожух печи. Ведется монтаж копра и восходящих газоотводов, установлены все элементы системы охлаждения шахты и фурменной зоны. На 2/3 выполнена футеровка горна и лещади. Начата укладка трубопроводов, обеспечивающих объекты доменной печи энергоносителями», — говорится в сообщении.



Также построены металлоконструкции литейных дворов, возведены перекрытия, прокладываются газоходы аспирации. Идет монтаж металлоконструкций двух главных желобов, по которым будет производиться транспортировка и разделение чугуна и шлака. В ближайшее время будут установлены несущие конструкции для кранов.



Завершено строительство трех воздухонагревателей. Возведена галерея коксоподачи — она обеспечит передачу кокса в приемные бункеры печи. Сейчас в галерее ведется монтаж конвейеров.



Параллельно с центральным узлом ведется строительство инфраструктурных объектов. Перестраивается бункерная эстакада для приема железорудного сырья, идет монтаж питателей нижней загрузки, ведется бетонирование скиповой ямы, возводится комплекс газоочистки и подстанция.



На стройке заняты около 1 тыс. человек из более чем 20 подрядных организаций. Работа ведется круглосуточно.



Объем новой печи составит 2 тыс. 200 кубометров, проектная мощность — 2,5 млн т чугуна в год. Домна будет оборудована двумя литейными дворами с полностью закрытыми главными и транспортными желобами, автоматизированными системами верхней (БЗУ) и нижней загрузки сырья, воздухонагревателями бесшахтного типа и мощными аспирационными установками. Степень очистки воздуха вырастет в 2,5 раза по сравнению с нынешними печами.



Использование передовых технических решений на седьмой доменной печи обеспечит повышение эффективности работы всего доменного передела комбината как с точки зрения увеличения производительности, так и с точки зрения сокращения издержек. Снизится число и продолжительность промежуточных ремонтов, расход кокса сократится на 5 кг/т по сравнению с показателями домны №6.



Инвестиции компании в проект строительства новой доменной печи № 7 составят до 170 млн долл. США.

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