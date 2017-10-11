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Потери бюджета от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеров могут составить 34 млрд рублей

УрБК, Москва, 11.10.2017. Потери российского бюджета на администрировании НДС на товары, ввозимые онлайн-ритейлерами из-за рубежа, в случае введения такого налогообложения могут составить 25-34 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление генерального директора eBay Ильи Кретова.



«Для того, чтобы посчитать (затраты на администрирование, — прим. ред.), мы привлекли компанию Ernst&Young, которая посмотрела на мировой опыт, на то, что реально происходит в странах. Сделали некоторую оценку того, что случится, если это (введение НДС для ввозимых онлайн-ритейлерами товаров, — прим. ред.) произойдет в России. Если говорить про введение НДС, то российский бюджет не получит, а наоборот, может потерять от 25 до 34 млрд рублей», — сказал Кретов.



Он отметил, что расчеты Ernst&Young не учитывают предложение Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров через международные почтовые отправления с нынешних 1 тыс. евро (стоимость отправления в месяц для одного физлица) до 20 евро с 1 июля 2018 года.



«Это предложение потребует сопоставимых затрат на администрирование», — считает И. Кретов.



Напомним, с предложением ввести НДС в размере 18% на все товары, ввозимые в РФ из-за границы через торговые онлайн-площадки, выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет Ozon, Lamodа, Media Markt, re:Store, «М.Видео», «Связной», «Спортмастер», «Эльдорадо», «Юлмарт» и других ритейлеров). Это предложение уже оформлено в законопроект и находится на рассмотрении в правительстве.



Альтернативой введению НДС может стать нулевой порог беспошлинной интернет-торговли. В настоящее время без взимания пошлины можно ввезти товары весом менее 31 кг и стоимостью до 1 тыс. евро. В проект бюджета на 2018 год и 2019-2020 годы Минфин включил предложение с 1 июля 2018 года снизить порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) физическими лицами до 20 евро. Указанное нововведение, по мнению правительства, может повысить доходы бюджета в следующем году на 30 млрд руб., в 2019 году — на 60 млрд руб.



По оценке исследовательской компании Data Insight, около четверти товаров, ввозимых в Россию, будут подпадать под барьер в 20 евро.

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