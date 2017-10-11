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С начала года свердловские приставы взыскали более 2,5 млрд руб. долгов

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2017. За первые девять месяцев 2017 года в Свердловской области судебные приставы взыскали более 2,533 млрд руб. долгов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП России.



В частности, за указанный период приставы взыскали с индивидуального предпринимателя задолженность в 8,5 млн руб. по налогу с прибыли своего бизнеса.



«Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об ответственности за неисполнение решения суда в добровольном порядке в отведенный законом срок», — говорится в сообщении.



Индивидуальный предприниматель оплатил задолженность только после того, как получил предупреждение о том, что может быть вынесен исполнительский сбор, увеличивающий задолженность почти на 200 тыс. руб. Исполнительное производство окончено фактическим взысканием, денежные средства были перечислены Инспекции Федеральной налоговой службы.

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