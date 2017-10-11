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Сотрудник «АК БАРС Банка» подозревается в крупной манипуляции с ценными бумагами

УрБК, Москва, 11.10.2017. Сотрудник ПАО «АК БАРС» и уполномоченное лицо АО ИК «АК БАРС Финанс» Артем Люлинский подозревается в совершении крупной манипуляции с ценными бумагами. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление начальника управления Центробанка (ЦБ) по противодействию недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Валерия Ляха.



Отмечается, что это второй крупный случай манипулирования после ситуации с Deutsche Bank.



«Люлинский Артем Хаимович, являясь сотрудником ПАО «АК БАРС» и уполномоченным лицом АО ИК «АК БАРС Финанс», действующего в рамках договора доверительного управления имуществом данной кредитной организации, одновременно совершал сделки по счетам указанных обществ и по своему личному брокерскому счету, открытому в одном из крупнейших профессиональных участников рынка ценных бумаг», — говорится в релизе ЦБ.



По словам В.Ляха, это «горький опыт» для работодателя. При этом он затруднился оценить ущерб, который понесла компания. Уточняется, что ущерб может быть в 2-3 раза выше, чем размер полученной трейдером прибыли.



В настоящий момент материалы переданы в Следственный комитет.



Напомним, на сегодняшний день в Екатеринбурге работает три отделения этой кредитной организации.

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