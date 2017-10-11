Кризис

Бинбанк и «Открытие» сократили финансовый результат банковского сектора на 322 млрд рублей

Санируемые банки сократили финансовый результат банковского сектора на 322 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦБ РФ.



За сентябрь совокупная прибыль банков сократилась до 675 млрд руб. с 997 млрд руб. по итогам первых восьми месяцев 2017 года. Снижение этого показателя регулятор объясняет доформированием резервов по проблемным активам банковских групп, головные организации которых проходят санации с участием Фонда консолидации банковского сектора. Речь идет о группах банка «Открытие» и Бинбанка.



Остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился с начала года на 13,6%, до 6,2 трлн руб. (прирост за сентябрь составил 6,5%).



«Новый механизм финансового оздоровления призван обеспечить быстрое восстановление нормальной деятельности банков, их докапитализацию и возврат к положительному финансовому результату», — обещает Банк России.



Без учета финансового результата таких банковских групп прибыль банковского сектора выросла и составила 1,1 трлн руб.



Напомним, 29 августа ЦБ РФ ввел временную администрацию в «Открытие».



Сообщалось, что клиенты банка «Открытие» в августе забрали из кредитной организации почти 300 млрд руб., этот отток более чем вдвое был перекрыт банком за счет привлечения средств ЦБ РФ. 21 сентября Банк России объявил о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. Отток средств клиентов из Бинбанка в сентябре составил 56 млрд руб.

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